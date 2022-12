A continuación, Javi le podía hacer tres preguntas a Álvaro con las que podía sacar información muy valiosa. Pero las respuestas del soltero no le encajaron. "Vamos a tener que poner un polígrafo aquí y lo va a reventar. No me creo nada de este chico", aseguró Javi, llamándole "personaje" y teniendo que intervenir Sandra Barneda para recordarle al participante que no estaban permitidas las faltas de respeto.