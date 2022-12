Los participantes han podido elegir a uno de los solteros para tener una cita 24 horas

A pesar de haber estado con él toda la edición, Laura ha decidido pasar sus últimas horas sola

Mario arremete contra Adrián para defender a Laura: "Es mi novia y no voy a consentir que la dejes así"

Los participantes de 'La isla de las tentaciones' han tenido la oportunidad de escoger a uno de los solteros para tener una cita 24 horas. Esta sería la última vez que verían a sus compañeros de villa en República Dominicana. Laura ha sorprendido a Sandra Barneda al decir que no quería tener la cita final con Adri, el soltero con el que cayó en la tentación.

"Hay un chico aquí que desde el principio me ha hecho sentir genial. Sin él mi paso por aquí no hubiera sido igual. Pero pienso que para construir algo nuevo, me tengo que construir yo y creo que es un trabajo que tengo que hacer sola", ha asegurado.

"¿Estás diciendo que no quieres una cita final?", le ha preguntado la presentadora. "Creo que no la necesito. Es un chico que me gusta y que me hace sentir muy bien. En otras circunstancias lo conocería y yo creo que él lo sabe. Pero no es justo empezar a conocer a alguien cuando yo no estoy bien conmigo y necesito curarme de ciertas cosas", ha explicado la novia de Mario.