Javi y Claudia viven su peor momento en su reencuentro y ella es incapaz de despedirse: “No puedo, no te quiero ver más en mi vida”

Después de que tanto Claudia como Javi pasaran un rato a solas con Sandra Barneda, llegaba el momento de la verdad. No estaban juntos, habían llegado por separado y todo tenía un porqué. Ella aseguraba tener pruebas de las infidelidades de él, pero él las negaba por encima de todo.

Pero lo cierto es que, al ver a Sandra, Claudia rompía a llorar como nunca antes. No ha podido evitar las lágrimas y desahogarse con la presentadora: “Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo”.

Nada más verse, Javi se levantaba para saludarla pero ella le negaba el saludo: “No se te ocurra tocarme”, le decía muy afectada. Instantes después le pedía que le mirara a la cara y le decía lo que sentía hacia él después de lo que había ocurrido: “No he visto a persona más mala en mi vida. Eres un sinvergüenza”.

Pero él se mantenía firme y defendía una vez más su inocencia: “Eres tú la sinvergüenza, después de un año y medio, que tú digas esto… Es mentira. Tienes muy poca vergüenza. No te creo, tus lágrimas ya no me las creo”.