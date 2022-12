Claudia destapa las deslealtades de Javi tras salir juntos de ‘La isla de las tentaciones’: “Me ha destrozado”

Sandra le preguntaba entonces el motivo: “Salimos de allí y nos dimos una oportunidad. Al final nos queremos y yo me equivoqué, me confundí con Álvaro. Pero me di cuenta de que yo a quien quería era a Javi”, comenzaba.

“Hemos estado juntos, yo me he ido con amigas y en esos momentos ha hecho cosas feas de las que me he enterado ahora. Me han llegado de vídeos de él en jacuzzis con chicas, de fiesta con chicas… Ese Javi que parecía que no podía tener amigas es mentira. Ese Javi no existe, yo estoy en shock”.