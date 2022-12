La especial y romántica propuesta de Andreu a Paola: “¿Quieres empezar una vida conmigo?”

Andreu acababa de proponerle irse a vivir juntos, algo que llevaban deseando mucho tiempo y que Paola ha valorado inmediatamente: "Claro que sí, mi amor. Para mí esto significa muchísimo. Yo quería construir una vida con él y que él no diera el paso a mí siempre me ha generado un poco de inseguridad".

"La isla me ha reforzado mucho los sentimientos hacia Paola, reafirmé lo que sentía por ella. Es el primer paso de muchos", decía convencido. "He sentido que estaba súper enamorada de él", añadía ella haciendo balance de lo que el programa les había aportado.

Antes de marchar, Paola le ha dedicado unas bonitas palabras: "Tú ya sabes que siempre has sido mi persona, siempre lo he sabido. Es como que me ilumina… No puedo hablar. Me suma, es como mi compañero. Al final somos un equipo siempre y que te amo”.