El lacrimógeno momento de Javi y Claudia: “Te perdono, pero no puedo seguir ahí”

Sandra Barneda se preocupa por Javi y Claudia y los vuelve a juntar en plató para que se digan lo que sienten

Ambos terminan sincerándose como nunca entre ellos y completamente rotos y entre lágrimas

Claudia y Javi se sentaban ya frente a frente y terminan abrazados entre lágrimas

Javi y Claudia se encontraban en el pasado debate de 'La isla de las tentaciones', donde se mostraba todo el dolor que ambos están sintiendo y Claudia destapaba algunas de las mentiras que él le había dicho.

Javi y Claudia vuelven a encontrarse en plató

Tras pasar unos días, la tensión podía palparse en plató entre ellos, algo por lo que Sandra Barneda ha querido tener un momento con ellos en el plató: “Esta noche me están preocupando muchísimo Claudia y Javi, os voy a regalar mi novela, que es una de las cosas que más quiero”. Con este regalo, la presentadora ha conseguido juntar a la expareja en el medio del plató: “Luego os lo firmo, pero quiero hablar con cada uno de vosotros, porque os veo con una tristeza en el cuerpo que no sé que está pasando aquí, os veo peor que el jueves”.

El consejo de Sandra Barneda para ambos

Además, la presentadora les ha dado un consejo: “Os habéis hecho un lio tremendo, que os habéis querido y os queréis está claro, también que hay mucho dolor. Pero creo que os merecéis que no haya más mentiras y ser honestos”. Algo que ha propiciando un momento íntimo entre ellos, en el que se han abierto por completo.

Javi ha empezado a hablar, completamente roto y emocionado: “Lo siento por lo que ya se ha visto, no tengo que demostrar lo que ha habido entre tú y yo, hemos vivido miles de momentos juntos, creo que se nos ha ido un poco de las manos a los dos, igual a mí un poco más. Sabes que yo siempre te voy a desear lo mejor y te voy a querer”. A lo que se ha unido una Claudia entre lágrimas: “Siento las formas del otro día, me pongo nerviosa y me pongo a gritar. Tengo rabia, tengo tristeza. Lo siento, te quiero mucho y tú lo sabes. Te he intentado perdonar muchas veces, pero si tú no quieres no te puedo obligar a estar conmigo. Espero que seas muy feliz”.

Las bonitas y emocionantes palabras entre ellos

“Hasta hace una semana si hubiera vuelto con él, pero no se puede. Hay muchas cosas por el medio que no”, ha asegurado ella y Javi ha reaccionado ante esto: “Lo he vivido todo tan rápido, tan nuevo, que no he gestionado bien. Siempre he sido el que he ido detrás. Yo a ti ya no te hago feliz y después de todo no creo que lo volvamos a ser. Lo más honesto por mi parte es que encuentres lo que buscas y sabes que yo no te lo voy a dar. Me cuesta mucho decirte adiós y una parte de mi se apaga”. Palabras que han propiciado un emocionante abrazo entre la expareja.

Ambos cierran capítulo