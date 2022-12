Claudia y Javi se sientan frente a frente y terminan abrazados entre lágrimas: “Te miro y me sigo muriendo porque te quiero”

Claudia asegura que Javi habría cometido más de una infidelidad, algo que él niega por encima de todo

Su reencuentro en 'El debate final de las tentaciones' ha estado marcado por los reproches

Finalmente han conseguido acercar posturas y abrir sus corazones: "Siempre te voy a llevar conmigo"

El reencuentro de Claudia y Javi ha sido de lo más sorprendente. A pesar de que ambos tomaron la decisión de marchase juntos de ‘La isla de las tentaciones’ para dar una última oportunidad a su amor, todo habría sido muy diferente al volver a España.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ asegura que Javi habría cometido más de una infidelidad, algo que él niega por encima de todo. Al verse de nuevo en ‘El debate final de las tentaciones’, tampoco parecían llegar a un entendimiento.

Sandra Barneda les invitaba a sentarse frente a frente y decirse todo lo que necesitaran. La presentadora daba la palabra a Javi, pero él se negaba a empezar: “Yo primero no”. “Yo no tengo mucho más que decirte”, le respondía Claudia.

Claudia toma la iniciativa y abre su corazón

Ella le pedía que le mirara. Por primera vez, Javi se emocionaba: “No puedo. Pienso en cómo era todo antes y en lo que se ha convertido”. Claudia acercaba posturas y se disculpaba por el daño que le había hecho: “Yo me he equivocado mucho y lo siento, llevo seis meses pidiéndote perdón. Pero no justifica lo que has hecho después”.

“Te miro y me sigo muriendo porque te quiero”, le decía. “Tú no me quieres”, respondía Javi. “Cuando todo esto termine, aterrices y te des cuenta de todo, entonces me vas a pedir perdón. Y te va a pasar pero yo ya no voy a estar. Tú por tu lado y yo por el mío. Te quiero, que seas muy feliz”.

Javi también se sincera

Después de escuchar estas palabras de Claudia, Javi accedía a responderle de la misma manera: “Siempre le voy a desear lo mejor porque ha sido la primera chica que he querido”, comenzaba. Sandra le pedía que se dirigiera a ella: “Te pido disculpas si algo te ha molestado”.