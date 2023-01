Tania y Hugo Paz vuelven a verse y se destapa lo que pasó cuando estaban juntos: “Ella se fue con otro”

Samu asegura que Tania, antes de ir a ver a Hugo a Cádiz, estuvo con otro chico

Hugo y Tania se reencuentran y él reacciona ante esta información: "Si eso es cierto me molestaría bastante"

Elena, tentadora, ha desvelado lo que ocurrió entre Hugo y Tania la noche de las hogueras finales

Hugo Paz ha entrado en el plató de debate de 'La isla de las tentaciones' para encontrarse con Tania, que estaba en medio de un momento delicado con Samu. Y aquí es donde han salido varias informaciones que tenían que ver directamente con él: que Tania se podría haber ido con otro cuando estaba con él y que ellos se acostaron la primera noche de las hogueras finales.

Hugo Paz y Tania Déniz se reencuentran

“Estoy feliz conmigo mismo y contento. Tenía ganas de ver a Tania, lo que vivimos fue bonito y le tengo mucho cariño y siempre tengo ganas de verla”, ha entonado Hugo al entrar y ha explicado lo que vivió con ella: “Me ilusioné muchísimo de Tania, es una chica que me gustó muchísimo. Vivimos cosas bonitas, fue muy intenso”. Aunque no todo sucedió como él esperaba: "Pasamos unos días increíbles. Lo que pienso que ocurrió es que, al final, se fue a Tenerife y creo que allí con el tema de Samu, creo que lo intentasteis otra vez, eso te separó un poco más de mí y se enfrió un poco más la cosa”.

¿Qué paso con ellos cuando salieron?

Tania, al escucharle también ha querido explicarse: “Salí ilusionada, pero tenía la cabeza loca. Veía a Samu y me rompía. Yo no tengo palabras malas para él, pero cuando llegué a Tenerife me encontré con Samu, lo vi y sentí que me rompía y a Hugo no le quería engañar”. Y aquí Marta Peñate ha dado su información: “Me ha llegado que decías que Tania era una niña, demasiado pesada y muy celosa”. Lo que él ha negado con matices: “Esas palabras nunca han salido de mi boca, he podido decir que en algunas actitudes ha podido ser un poco niña, pero jamás voy a hablar mal de Tania. Me molestó que se enfriara la cosa porque yo estaba ilusionado”.

Samu suelta una información para Hugo: "Antes de ir a Cádiz Tania se fue con otro"

Pero no todo se ha quedado aquí, Samu ha querido darle una información que él no sabía: “Antes de ir a Cádiz, tanto ilusionada que estaba, Tania se fue con otro. Lo sé cien por cien". Hugo aseguraba "no sabes nada de esto". Ella no ha dudado en negarlo y que solo ha hecho cosas mientras estaba soltera, pero Samu ha dado más detalles: “Fue el festival antes de ir a Cádiz y después fuiste a ver a Hugo. Te acostaste con una persona que lo sé yo, ¿por qué no dices la verdad?”.

A lo que la canaria ha reaccionado: “Nunca he hecho nada cuando estaba con Hugo. Yo ya había venido de Cádiz”. Y también Hugo: “Si eso es cierto me molestaría bastante, me jodería porque eran días y un tramo que hablábamos todos los días, hacíamos videollamadas. parecíamos novios, la verdad”

Elena, la tentadora favorita de Samu, cuenta lo que pasó entre Hugo y Tania el día de las hogueras finales

Elena, la tentadora favorita de Samu durante la edición de ‘La isla de las tentaciones’, ha estado en el debate final para contar una información bomba, que según ella asegura que le iba a explotar a alguien en la cara: “Afecta a Tania y a Samu”.