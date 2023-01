Marina confiesa cómo se comporta con Álex a causa de sus celos: “Me envío su ubicación al móvil”

Se conocieron a través de una amiga común de ambos , en una fiesta, pero no pasó nada porque él tenía pareja. Después volvieron a coincidir, aunque en ese momento era ella la que tenía novio. Tiempo más tarde hicieron ‘Match’ en Tinder y tras esto, no se han separado prácticamente nunca desde hace nueve meses .

“Si me quiero comprar un piso con él yo no puedo irme a trabajar, aunque dejaría algún peluche con cámara en casa, pero no puedo irme intranquila pensando si va a estar con alguna”, explica.