Cinco nuevas parejas ya están en 'La isla de las tentaciones' con la intención de poner a prueba su amor. Después de llegar con Sandra Barneda a Villa Playa y Villa Paraíso , donde se expondrán a la tentación, los participantes han marcado cuáles son los límites que no deben pasar sus parejas. Si lo hacen, sonará 'La luz de la tentación' .

Elena tiene claro que "por supuesto un beso" , pero también que David esté "con una chica en el jacuzzi dentro y solos". "Que se pasasen el hielo y que tuvieran una química muy buena", añadía. En el caso de David , coincidía en que un beso y una química especial con alguno de los solteros le molestaría mucho. Además, no permite "masajes a no ser que haya un fisioterapeuta".

Naomi no va a permitir "ni una". "Mi límite sería las caricias, besos y eso me parece impensable; ponerme verde o contar intimidades mías; tipos de juegos raros, pues tampoco; hielitos; que una tía se siente a su lado y le ponga las piernas encima..." explicó. Por su parte, Adrián no permite juegos con hielo ni nada que sea "boca a boca".