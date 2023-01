La sorprendente reflexión de Naomi tras separarse de Adrián: echa más de menos a sus perros que a su novio

Sandra Barneda ha visitado la villa de las chicas, Villa Paraíso, para conocer de primera mano cómo lo están llevando ellas. Entre esas paredes van a descubrir lo mejor y lo peor de ellas mismas, van a vivir sus temores e inseguridad, pero también van a disfrutar de momentos que no olvidarán nunca.

Cuando le ha llegado el turno a Naomi, novia de Adrián, se ha mostrado sorprendentemente tranquila: “Él se ha emocionado mucho y me ha dicho unas palabras que me han tranquilizado y me han dejado bastante bien”.