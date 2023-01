Sandra Barneda y las parejas estaban en la playa y todavía no se habían despedido para empezar la aventura. La presentadora pidió a las chicas que se separaran de sus parejas y que se pusieran a su lado y todas ellas lo hicieron. Pero apenas llevaban unos segundos así, cuando Marina decidió que necesitaba besar a su novio , y así lo hizo.

Esa reacción no le gustó nada a Sandra Barneda, que tuvo que llamarla la atención: “Marina, no puedes hacer eso porque es injusto también para tus compañeras. En ‘La isla de las tentaciones’ se deben cumplir las reglas, quien no las cumpla sufrirá las consecuencias”, le dijo.