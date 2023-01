Alba Carrillo defiende a Kiko Hernández y sentencia al chófer de las Campos, el "verdadero topo"

Kiko Hernández fue quien delató por completo a Gustavo, el chófer de la familia Campos y en concreto de María Teresa, porque accedió de primera mano a esa información . Según Kiko, Gustavo le ha enseñado que tiene grabaciones sobre ciertos temas que harían tambalear a la familia más tertuliana de la televisión. Kiko quiso advertir a la familia de la deslealtad de su más antiguo empleado, pero las Campos no le creyeron.

Ante esta buena trifulca nuestra querida Alba Carrillo no se ha querido perder la oportunidad de dar a conocer su opinión. "¡No me tiren del Carrillo!", nos ha dicho pero finalmente ha hablado y ya te adelantamos que va con todo contra el topo. La colaboradora de 'Ya es Mediodía' cree firmemente las palabras de Kiko Hernández y no ha dudado en defenderlo a capa y espada, intentando borrar todas las culpas que han recaído sobre él durante las últimas semanas.