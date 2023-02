María Aguilar estalla tras las críticas hacia su cuerpo: "No me hace falta ponerme a dieta"

"No me hace falta ponerme a dieta, amo a mi cuerpo así. No me considero una persona gorda, pero si lo fuera, ¿qué pasaría? ¿No puedo quererme así? Háztelo mirar", ha sido la respuesta que le ha dado la tentadora a una de las personas que ha criticado su físico y es que está harta de este tipo de comentarios en las publicaciones que comparte en sus redes.