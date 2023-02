La atracción entre David y María se notó desde el primer día que se conocieron en Villa Playa. A pesar del tonteo y de que claramente se gustaban, el novio de Elena estaba convencido de que nunca iba a cruzar los límites y de que no iba a caer en la tentación. Pero ya en el programa anterior de ‘La isla de las tentaciones’ vimos como sus palabras quedaron en nada cuando se besó con la soltera en la cama de su habitación .

Los dos se dejaron llevar por la pasión y, como el propio David confirmó, hubo más que besos en ese primer encuentro: “María y yo teníamos una tensión que no se podía controlar. Debajo de las sábanas María me ha tocado, yo la he tocado, nos hemos calentado…”, dijo a la cámara.