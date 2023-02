La continuación de la hoguera de Elena: su tremendo llanto al volver a sufrir una infidelidad

Rota de dolor, Elena se levantaba de su asiento e intentaba abandonar el lugar desconsolada, pero sufría una caída nada más incorporarse. Finalmente, conseguía alejarse de los focos: “David, ¿qué has hecho? ¡Me dijiste que me querías! ”, gritaba.

Y fue precisamente eso lo que ella recordó al ver cómo la engañaban una vez más: “No, por favor, no. Yo le quiero, él no me quiere. ¡No puede ser que esto me esté pasando otra vez, otra vez no!”, decía mientras no podía parar de llorar.