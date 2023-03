Elena toma una drástica decisión después de recibir el castigo por desobedecer las normas: “Quiero una hoguera de confrontación”

Ver 'La isla de las tentaciones 6: programa 8' (13/03/23), online y completo en Telecinco

La novia de David no puede ver las imágenes del cara a cara entre su chico y su madre

Elena se ve con las fuerzas suficientes como para enfrentarse a su novio y pedirle explicaciones

Elena decidió no acudir a la anterior hoguera porque no quería ver más imágenes de David y María. Ya había sufrido bastante viendo sus besos y sus días y noches de sexo y no quería volver a pasar por eso. Pero su comportamiento suponía saltarse las normas del programa, por lo que Sandra Barneda ya advirtió de que habría consecuencias.

El castigo llegó en esta última hoguera, a la que la novia de David sí que asistió. La presentadora la dijo que no podía ver las imágenes, así que tuvo que levantarse y ponerse a su lado. Iban a ser sus compañeras las que tendrían que visionarlas y contárselas.

Todas se quedaron heladas cuando a quien vieron fue a la madre de Elena, que se enfrentó con David en la hoguera. La aplaudieron y vitorearon y le contaron a su compañera que Silvia había puesto al Ken en su sitio. “Tu madre es lo máximo”, la dijo Naomi.

Elena pide una hoguera de confrontación

Elena se derrumbó mientras las chicas veían sus imágenes, aunque cuando le hablaron de su madre pareció recobrar las fuerzas. Reconoció que Silvia lo es todo para ella: “Me diría que me merezco más que esto y que no me quite la sonrisa por nada ni por nadie”.

“Me siento fuerte y viendo a mi madre, que le ha dicho las cosas claras, yo se las quiero recalcar yo. Me siento fuerte para enfrentarme a él. Creo que ha llegado el momento de que me dé las explicaciones a la cara: quiero una hoguera de confrontación. He visto todo lo que tenía que ver, me he venido arriba y estoy abriendo los ojos”, le dijo Elena a Sandra Barneda.