Marina y Álex se enfrentan a su hoguera más dura: "Siento que me ha roto el corazón"

Ver 'La isla de las tentaciones 6: programa 8' (13/03/23), online y completo en Telecinco

Marina ha escuchado a Álex confesar que está más preocupado por Yaiza que por ella

Álex cree que Yaiza y Manuel tienen una conexión real

Los participantes de 'La isla de las tentaciones 6' han vuelto a enfrentarse a la hoguera y a ver imágenes de sus parejas junto a Sandra Barneda. Marina se encontraba muy nerviosa antes de descubrir qué hacía su novio en la otra villa. "No creo que se haya arrepentido y si es así, no creo que lo haya expresado. No le gusta que la gente le vea mal y se lo guarda todo para él", aseguraba.

En la tablet, Marina ha escuchado a Álex decir que estaba más preocupado por Yaiza que por ella, lo que ha hecho que se derrumbe. "El ultimo comentario no me lo esperaba, conmigo ha estado un año de relación así que no sé lo que siente por mí. Dice que se quiere ir con ella porque así consigue lo que quiere con una chica, es su manera de ser porque conmigo también lo hizo", decía rompiendo a llorar.

El llanto de Marina aumentaba al ver que su novio no se cortaba con la soltera: "Yo siempre estoy preocupada por él en la villa y no hago muchas cosas porque pienso que las puede ver y le pueden doler y que él diga que está más preocupado por ella que por mí…Me alegro de que no lleve mi anillo. Me parecería una falta de respeto más, si está sintiendo por esta chica. Cada vez que vengo aquí y veo las imágenes lo asumo más y me doy cuenta de la persona que tenía al lado".

"¿Podrías perdonarlo?", ha querido saber Sandra Barneda. "Si lo viera arrepentido podría planteármelo, pero como veo que está feliz con ella, ante esto no puedo hacer mucho la verdad. Sé que cuando lo vea en persona me voy a romper, porque sé que nos queremos mucho, pero aquí nos estamos dejando llevar mucho y nos estamos olvidando en parte, de nosotros", explicaba.

Alex: "Yaiza me hace sentir cosas que a lo mejor no sentía"

Antes de ver las imágenes de Marina, Álex confesaba que el gustaría ver a Marina "arrepentida": "Se ha dejado llevar igual que yo y no le voy a echar nada en cara. No voy a decir nada malo de ella porque a mí Marina me cambió la vida y tengo mucho que agradecerle".

Álex se ha sentido muy dolido al ver el avance de su novia con Manuel: "Me duele verle en ese plan, hay mucha complicidad. Veo que a lo mejor está siendo real y no está actuando por despecho", decía. "Yaiza está siendo muy real para mí. Me estoy replanteando mi relación. Yaiza me hace sentir cosas que a lo mejor no sentía. Para mí amar conlleva respetar, y muchas cosas que ni yo ni Marina hemos decidido hacer".