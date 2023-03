El tremendo enfado de Marina con Manu que salpica a Miguel de Hoyos: “Vas contando que te hice…”

A Marina no le gusta la actitud de Manu cuando le ve hablando con Miguel de Hoyos: "Acabo de flipar"

Miguel de Hoyos destapa las intimidades con Marina que Manu cuenta por la villa y esto termina en una discusión entre ellos

Tentaciones inéditas | Manu reconoce que tiene sentimientos por Marina: “Me da miedo estar enamorándome”

Los ánimos están un poco tensos en ‘Villa Paraíso’ y es que Marina ha empezado a hartarse, después de haber tenido ya algunas discusiones, de la actitud de Manuel, el tentador con el que más ha avanzado hasta el momento.

Manu interrumpe a Marina mientras habla con Miguel de Hoyos mientras están de fiesta

Todo empieza en la fiesta, Marina y Miguel de Hoyos comparten una conversación, entre risas y bailes, pero no les dura mucho porque Manu se acerca para llevársela de allí, algo que ella misma comenta con sus compañeras: “Acabo de flipar mucho, esto no me mola nada”. Algo que también comparte con el propio Miguel: “No sé por qué tiene que venir”.

Miguel cuenta a Marina lo que Manu ha dicho

Miguel y Marina continúan la conversación que habían cortado y aquí, el soltero le cuenta lo que le ha llegado a sus oídos de lo que ha pasado con Manu en su cama: “¿No ha habido tocamientos? Eso no me ha llegado a mí, me han dicho que le has hecho una…”. Algo que no le hace nada de gracia a Marina y se lo hace saber a Manu, que le da una explicación: “He dicho que han pasado cosas”. “No tengo más que hablar contigo, me has demostrado todo lo que me tenías que demostrar”, reacciona ella ante esto.

El enfado de Marina hace que Manu al día siguiente aproveche el desayuno para aclarar esto: “Hay una persona en la casa que desde que está hablando mierda de mí, alguien le ha dicho a Marina que voy diciendo por ahí que ella me ha hecho una…”. Miguel se confiesa y asegura que lo ha dicho porque le ha llegado a sus oídos, pero algunos de sus compañeros salen en su defensa. “Si le ha llegado significa que ha salido de tu boca”, dice Naomi y a Marina no le gusta nada: “Es algo entre él y yo, no se tiene que enterar toda la casa”.

El tentador pide disculpas a Marina