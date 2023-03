Saúl se enfada con Laura por no querer besarle y ella estalla como nunca antes: “Tengo a Alejandro en la cabeza”

Ella no entendía su actitud y él explicaba el motivo de su enfado: “ Si en un juego sale que es un beso, no me digas que no , que en la comisura”. Lejos de entenderle, Laura se mantenía firme: “No me sale darte un beso en un p*** juego de mierda”, comenzaba.

La novia de Alejandro se abría con el soltero: “Necesito mi tiempo, creo que bastante me he abierto contigo, bastante he avanzado contigo. Tú a mí también me gustas y creo que se nota. He vivido muchas cosas con él (Alejandro) y aún no tengo en la cabeza”. Él la abrazaba y ella le pedía un voto de confianza.