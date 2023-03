Naomi se harta de Napoli mientras Adrián y Keyla se distancian más que nunca: “No eres un apoyo”

Durante una nueva noche de fiesta en Villa Playa, Keyla se acercaba a Adrián para decirle algo en tono bastante serio: “Por cierto, ¿en qué momento fuiste tú el que me pidió espacio a mí? Yo escuché que tú le dijiste a Sandra que me habías pedido espacio”.

Por su parte, él negaba que eso fuera cierto: “ No ha sido así para nada ”, decía mientras buscaba el apoyo de Alejandro. Su compañero trataba de echarle un cable: “Yo tampoco lo he entendido así, de verdad”.

Pasado un rato, el novio de Naomi no se había quedado conforme y le pedía a Keyla un momento a solas: “Quiero que hables y que te expreses”. Y, antes de que ella comenzara la conversación, él se encargaba de transmitirle lo que él sentía: “Eres mi apoyo más fuerte aquí. No me puedo permitir perderte. Lo único que quiero que sientas es que esto es real. Es el inicio, no el final”.