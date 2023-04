Marina no da crédito y se ríe de Álex al ver que se ha tatuado la inicial de Yaiza: “Me parece tan patético”

Marina creía que iba a ver más de lo mismo de la hoguera anterior, “acostándose con Yaiza, no va a dar un paso atrás después de lo que ha hecho”, decía y aseguraba que “no se esperaría” encontrarse con un Álex arrepentido y lo confirmaba en las primeras imágenes: “Más de lo mismo, que no está acostumbrado a esto me imagino que será a abrazar a una persona porque conmigo no lo hace, dice que se agobia y que no puede dormir”.