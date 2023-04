Los chicos alucinan al escuchar a Adrián justificando a Naomi tras serle infiel: “¡Abre los ojos ya!”

El valenciano explica que “necesitaba ver” estas duras imágenes de Naomi para “darse cuenta” de que está peor de lo que pensaba

Sus compañeros no dan crédito con las explicaciones de Adri y le llaman la atención en la hoguera

Adrián terminaba el pasado programa de ‘La isla de las tentaciones’ viendo las imágenes en la hoguera de Naomi teniendo sexo con Napoli, algo que hace que se rompa, aunque asegura que necesitaba verlo.

“Necesitaba darme cuenta de que estoy más jodido de lo que pensaba y necesitaba verlo para asimilar. No sé si he sentido liberación o si de verdad no estamos hechos el uno para el otro, pero quiero que sea capaz de explicármelo, aunque poco haya que explicar”, dice el valenciano al ver las imágenes de su novia teniendo sexo con su tentador favorito.

Adrián cree que todo esto ha sido un proceso, en el que se han equivocado los dos y que no solo es un fallo de Naomi ni mucho menos, “es un fallo mío también”. Además, deja claro que está seguro de que ella le tiene amor, aunque ahora no esté pensando en él: “Yo he hecho lo mismo”.

La reacción de sus compañeros

Palabras que hacen reaccionar a sus compañeros. “No has hecho lo mismo”, le dice Álex y Alejandro se suma a esto: “Pero no a ese grado, ¡abre los ojos ya!”. “Yo me he quedado en el camino, ella ha llegado al extremo, pero los dos hemos hecho mal”, les explica Adrián a sus compañeros ante esto.

Pero estas no son las únicas imágenes a las que se tiene que enfrentar, Adri tiene que seguir viendo a Naomi y Napoli teniendo sexo, ahora en la cama y tras esto, se abre de nuevo con Sandra: “¿Sabes lo que me da más pena de todo? Que fuera de aquí con ese tío no se va ni a la vuelta de la esquina, no le veo sincero, si muy pasional y fogoso, pero fuera de aquí no van a tener un futuro duradero”.

"A mí ya no me queda nada dentro, me lo ha arrancado todo", dice Adrián