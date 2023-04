Naomi ata cabos tras ver a Adrián y Keyla en la cama y carga contra su novio: “No va a durar más de 30 segundos"

Unas imágenes que claramente han contrastado con los momentos de intimidad que Adrián y Keyla han compartido en la habitación del participante. " Es muy extraño ver a tu novio besándose con otra chica . ¿Pero encima que se cachondee? En mi vida me hubiera enrollado con nadie, hasta que él me ha puesto los cuernos. Tenía dos opciones: me divierto o me tiro 20 días llorando en la cama, como la última vez", argumentó Naomi sobre sus caídas en la tentación con Napoli.

"Gracias a esta experiencia. Es lo más gratificante que he vivido en la vida. Tenía un cerdo al lado que me ha puesto los cuernos y me he dado cuenta de que antes también me los ha puesto", sacaba en conclusión Naomi. Para ella, había otros momentos de la relación donde había tenido sospechas pero había querido confiar en él. Ahora, cree que estaba equivocada.