A pesar de que todas tenían ganas de saber qué era lo que estaba pasando con sus parejas, Lydia, Laura y Marina coincidieron en que Naomi era de las cuatro quien más necesitaba encontrar respuestas. Aunque la participante de 'La isla de las tentaciones' se está dejando llevar con Napoli , no ver imágenes de Adrián en la última hoguera supuso para ella un quebradero de cabeza imaginando si su novio había llegado a más o no con Keyla.

Naomi esperaba ver a Adrián en "un momento tranquilo". " Me gustaría verlo con uno de los chicos con los que tenga confianza hablando", reconocía. No estuvo desatinada porque en las imágenes en directo, Adrián estaba en su habitación con Alejandro.

La novia de Adrián encontró a su pareja en el escenario que ella había imaginado, pero no pensaba verle tan derrumbado. El participante de 'La isla de las tentaciones' le estaba contando a Alejandro todo lo que sentía por su novia, lo muy arrepentido que estaba y sus esperanzas de que 'La isla de las tentaciones' tan solo fuera "un bache" en los planes de futuro que tenía con Naomi.

Sin embargo, Naomi confesaba a Sandra Barneda que Adrián le ha fallado tanto que no cree que haya opción para ellos. Además, entendía que su novio también se sintiese decepcionado por su caída en la tentación con Napoli, pero Naomi se defendía: "¿A qué hemos venido? ¿A 'La casa de la pradera'? (...) Si no hubiera estado Napoli seguramente hubiera estado todos los días llorando en la cama, al final me ha hecho desconectar", expresó.