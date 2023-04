Napoli se enfrenta a Adrián y saca de quicio a todos los chicos en la hoguera: “Pelele”

Era el turno de Napoli de responder. " Nosotros en la villa no pasamos hambre, vosotros sí . La he traído porque la pizza de peperonni le encanta a Naomi", decía. Pero Adrián estallaba diciendo que era la "cuatro quesos". Napoli le explicó que Naomi, aparentemente, habría cambiado radicalmente de gustos. "Bienvenidos a la hoguera de solteros", decía entonces Sandra Barneda.

"Me ha servido para saber que fuera de aquí, ni a la esquina. A Naomi lo que no le gustan son las mentiras y este tío es un mentiroso ", reaccionaba Adrián. Por su parte, el soltero le aseguraba que había comprado un billete para Italia para su novia e incluso para uno de sus perros, 'Stitch'.

Adrián no sabía qué más preguntar así que, a pesar de consultar con sus compañeros, se le veía dubitativo. "¿Crees que Naomi siente algo por mí?", dijo finalmente. "No", volvía a responder Napoli. "¿Crees que me espera un maravilloso y precioso futuro junto a Naomi?", le preguntó después. "No, porque con ella disfruto muchísimo. Tú le das pena", dijo Napoli.