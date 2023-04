Adrián y Keyla, más cerca que nunca en su cita final: “¿Esto no te hace plantearte las cosas?” 

A la hora de sentarse juntos a cenar, la tentadora le lanzaba una pregunta: “¿Estar en este plan conmigo no te hace plantearte cosas?” , le decía. “Me entran muchas dudas, no es fácil”, le respondía él.

Keyla le animaba a hacer lo que le apeteciera y Adrián no se lo pensaba dos veces y le daba un beso: “Al besar a Keyla se me ha vuelto a remover todo, he vuelto a sentir la conexión tan especial que tenemos, me ha encantado”.