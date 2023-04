Máxima tensión entre Marina y Yaiza en su encuentro: “Enhorabuena por tu doblete, te ha dejado tu novio y tu soltero”

“¿Quién es Marina? Es que Álex me ha hablado tan poco de ti, que no te ponía ni cara”, ha entrado diciendo Yaiza

El volumen de la conversación ha ido aumentando por momentos

Ver 'La isla de las tentaciones 6: programa 12' (10/04/2023) online en Telecinco

Todas las chicas se han enfrentado a las solteras favoritas de sus novios en la que ha sido hasta el momento su hoguera más complicada. Cuando le ha llegado el turno a Marina, Sandra Barneda se ha sorprendido con un detalle: “Llevas toda la hoguera con media sonrisa”, le decía. “Por lo que se me viene, estoy deseando que entre ya y decirle las cuatro cosas que le tengo que decir”, le ha respondido la novia de Álex.

No ha tenido que esperar mucho más. Yaiza ha aparecido momentos después y lo ha hecho pisando fuerte: “¿Quién es Marina? Es que Álex me ha hablado tan poco de ella, de ti, que no te ponía ni cara”.

Nada más ponerse frente a frente, la guerra ha comenzado entre ellas. “No se esperaba que te fueras a ir no con uno, si no con dos”, le ha dicho Yaiza a Marina. “Tú las imágenes no las ves así que deberías darte un puntito en la boca”, la ha respondido ella.

El volumen de voz aumenta por momentos

Los decibelios han subido en la hoguera. Marina le ha asegurado a Yaiza que no va a tener nada fuera con Álex, pero que ella está dispuesta a mandárselo “a Málaga con un lacito”.

Ha sido entonces cuando Yaiza le ha soltado un comentario que no se esperaba y que ha provocado finalmente que todo estallara: “Enhorabuena por tu doblete, te ha dejado primero tu novio y luego tu soltero”.

Las tres preguntas de Marina a Yaiza

Después de su primer encontronazo, Marina le ha lanzado sus tres preguntas:

1. “¿En algún momento Álex ha estado sufriendo por mí en la villa?”

“Sí, pero ha sufrido al principio. Se ha llevado una gran sorpresa, una gran decepción. Se esperaba otras cosas de Marina no tan graves como las que ha hecho”.

2. “¿Te has hecho tres puntitos de tatuaje en vez de su inicial porque sabes que cuando salgáis de aquí no tenéis ningún futuro?”

“No. Yo tengo unos valores y no me tengo que tatuar algo de una persona. Tengo personalidad suficiente para decir que yo no quiero hacerlo”.

3. “¿Crees que Álex está enamorado de ti?”