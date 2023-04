Laura da un paso más con Saúl y duermen juntos por primera vez: “Ya soy una infiel, qué más da un poquito más”

Laura ha ido paso a paso con Saúl en la villa, desde su entrada a 'La isla de las tentaciones' no ha querido precipitarse, pero las ganas no le dejaron frenarse, llegaron los besos entre ellos, algo de lo que ha asegurado estar muy contenta después de haberlo hecho, y ahora han querido dar un paso más, dormir juntos en la su habitación , lo que han repetido al pasar la noche juntos en su cita final .

Saúl insiste a Laura que quiere dormir con ella porque "quiere pasar tiempo con ella" y le apetece que duerman juntos. " Yo soy ya una infiel, qué más da un poquito más, ¿no? , dice ella y le dice que sí a su soltero favorito a pasar la noche juntos. Y ambos se muestran el cariño que empiezan a tenerse cada día más, con abrazos y caricias, mientras en la otra villa salta la luz verde que Alejandro escucha desde la cama. " Llevaba días pensando dormir con él porque nunca me ha gustado dormir sola, me ha dado mucho cariño", explica Laura tras esto.

Pero este no es la única vez que duermen juntos en 'La isla de las tentaciones', después de tener una bonita cita final, en la que él se confiesa: "Hacía tiempo que no sentía algo así y gracias a esto he vuelto a creer en el amor". Ella asegura que siempre está muy a gusto con él y que "todo es positivo".