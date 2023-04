Marta Pombo confiesa ser fan de 'La isla de las tentaciones' y revela quiénes son sus participantes favoritos

Marta Pombo ha admitido en sus stories de Instagram ante sus casi 720.000 seguidores que es muy fan de 'La isla de las tentaciones' y que no se pierde ni un programa. "Es mi planazo de todos los lunes, es un programa tremendo, me entretiene muchísimo", ha comentado la hermana de María Pombo , que se ha mojado y ha revelado quiénes son sus concursantes favoritos de esta sexta edición.

"Los 'top' de esta edición como personas, que me han encantado, son Alejandro, que me parece un tío 10, y Lydia, porque me ha encantado su manera de reflexionar sobre lo que iba pasando en su relación, es muy madura", le ha dicho a sus seguidores la mediana de las Pombo, que también tuvo un claro favorito en la quinta edición: Javi Redondo. Así lo contó en 'La influencia', el programa de radio en el que colabora, en el que aseguró que el ex de Claudia Martínez había sido un gran novio por respetar en todo momento a la que era su pareja.