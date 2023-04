La decisión final de las parejas de 'La isla de las tentaciones 6' por fin ha llegado, después de todo lo que han vivido en esta experiencia en República Dominicana, las fiestas, las hogueras, las imágenes que han visto de sus parejas, las citas con los solteros, fiestas y mucho más, ahora toca decidir, si se van de la isla juntos, solos o con un nuevo amor. Es el momento en el que Alejandro, Laura, Naomi, Adrián, Lydia, Manuel, Álex y Marina decidan en las hogueras finales.

Los primeros en verse las caras han sido Alejandro y Laura, que después de que ella abriera su corazón y se diera cuenta de que las cosas en su relación no iban bien, terminaba dejándose llevar con Saúl, su tentador favorito. Algo que que ha querido explicar a Alejandro en la hoguera, que se ha mostrado muy decepcionado con algunas palabras que ha tenido que escuchar de Laura durante este tiempo.

Pese a los reproches, las lágrimas de ambos, han terminando demostrándose el amor que se tienen, dejando claro que quieren la felicidad del otro. Ambos han decidido que su camino se separa con el final de su experiencia en 'La isla de las tentaciones' y que se marchan solos de República Dominicana. Laura asegura querer conocer a Saúl fuera, cuando vuelvan a la realidad, pero necesita tiempo para pensar en todo lo que pensar y prefiere no irse de la mano de su soltero favorito.

Muy nerviosa empezaba Marina, con ganas de decirle lo que piensa a Álex después de que ambos se hayan dejado llevar en su villa. Ambos no esperaban ni un segundo para empezar a echarse cosas en cara. Cuando llegaba el momento de ver las imágenes, ellos no podrían reprimir en demostrar todo lo que les parece lo que ha visto el uno del otro en sus respectivas villas. "Desde el primer momento que has llegado aquí te has olvidado de mí. En ningún momento me has querido, ni aquí, ni fuera", decía ella y Álex respondía: "Desde que has entrado aquí no has parado de cagarla".

Pero todo cambia cuando Marina ve unas imágenes que no había visto de Álex llorando: "Al final le quiero y ver que lo ha pasado mal viendo cosas mías me duele. Te quiero mucho aunque nos hayamos hecho daño los dos". Y aquí él ha abierto el corazón con Marina: "Desde el primer momento me he sentido decepcionado y por eso me he dejado llevar. No tuve la confianza para ser fuerte mentalmente y lo siento si te lo he hecho pasar mal". Ambos han querido dejar todo lo malo enterrado en la isla y decirse que se van a tener fuera para lo que necesiten. "Para mí eras mi familia, estaba convencido de que ibas a ser la madre de mis hijos", le ha dicho él asegurando que le duele mucho que hayan llegado a esta situación y se han fundido en un abrazo de lo más especial para ellos.

Tras esto, ella ha decidido irse sola: "Todavía no he superado lo que me ha pasado con Álex y antes de estar con otra persona tengo que estar bien". Algo con lo que Álex afirma "sentirse mal" porque esperaba que todo fuera bien entre ellos, pero pese a esto, él decide que quiere irse con un nuevo amor de la isla, salir con Yaiza de la mano: "Me ha devuelto la paz en mi mismo y cuando estoy con ella me da las ganas de creer en el amor desinteresado". Ella, que tiene la última palabra le dice que sí y sale de la mano con Álex.

Lydia y Manuel han empezado la hoguera de una manera muy fría, ambos tenían mucho de qué hablar y que explicarse. Las imágenes que han visto con sus solteros no les han gustado nada, Manuel ha reconocido que se ha portado peor que su novia en la isla, algo por lo que le ha pedido perdón, y aunque ella se mostraba muy molesta con todo lo que ha pasado, terminaba completamente rota al reconocer que ha habido muchas cosas que no ha entendido, pero le sigue querido y que quiere una vida con él fuera.

Manuel también ha abierto su corazón con su novia, nunca se esperaba que iba a ver algunas de las imágenes que ha visto de ella con Miguel, pero se ha dado cuenta que su novia ha conseguido crecer como persona y dejar los celos de fuera a un lado, que no todo lo que él pensaba era la realidad que ella había vivido en su villa. Las explicaciones han llegado y después de todo esto, ambos han dejado muy claro que su decisión final es continuar con su relación porque son el amor de su vida, el uno del otro.

Adrián y Naomi llegaban muy nerviosos a sus hogueras, después de ambos haberse dejado llevar con sus solteros favoritos Keyla y Napoli, tenían mucho de qué hablar. "No te puedo ni mirar del asco que me das", decía ella al llegar y sentarse sin saludarle, mientras él se chocaba de frente con el mayor temor que tenía al afrontar esta hoguera: "Tengo miedo de encontrarme a una Naomi llena de odio". Ella no podía evitar estallar en sus primeros minutos frente a él al recordarle lo que había hecho: "Al tercer día te estabas morreando con una tía". "¡Eso no te da derecho a hacer el Kamasutra!", contestaba él y llegaba el momento de explicarse, pero al no poder explicarse Adrián decidía abandonar la hoguera.

Las imágenes que ambos tenían que ver no eran nada fáciles. Ella reaccionaba al ver sus imágenes más tórridas con Napoli, mientras él explicaba el beso a Keyla y todo lo que venía después. Pese a que Adrián pedía olvidar todo y pedir perdón a la participante que le perdonase. "Para mí sí que eres el amor de mi vida tú. Yo estaba viendo que te estabas enamorado de otra persona. Yo tenía un tonteo pero no iba a pasar nada. Siempre estás igual. No puedo perdonar más idas de cabeza", decía ella rota. Pese a esto Naomi reconocía que sí sigue enamorada de él, algo que él también entonaba: "Yo estoy enamorado desde el primer día hasta hoy".

Pese a todo esto, Adrián decide irse solo, queriendo hacerlo con Naomi porque sabe que ella no le puede perdonar. Dejando todo en manos de Naomi, que pese a que aseguraba querer irse a casa como si nada hubiera pasado, prefiere pensar en ella e irse sola, momento en el que el camino de ambos se separa.

Y ahora los reencuentros meses después...