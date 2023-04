María Aguilar y Yaiza Tejera aplauden el mensaje de Alejandro a Laura en su hoguera final

"Han habido cosas bonitas, duras, mejores y peores. He conocido personas maravillosas y he convivido con ellos, que me han enseñado muchísimo y me han aportado muchas cosas bonitas. Así que gracias al programa y gracias a Villa Playa por hacer mi paso por 'La isla de las tentaciones' tan bonito, os llevaré siempre conmigo", ha comentado Yaiza, que también le ha agradecido a sus seguidores que la hayan apoyado durante estos meses en los que se ha emitido el programa.