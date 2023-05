Miriam, la tentadora favorita de Manuel, aclara su situación sentimental actual: "Conseguí al moreno cariñoso"

Miriam Herrero llamó la atención de Manuel Villena en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones', haciendo que él llegase a afirmar que había llegado a gustarle la tentadora VIP , que ya había conquistado a Nico Craiu en la temporada anterior. Pero, finalmente, el de Benidorm decidió frenar su conexión y apostar por su relación con Lydia, por lo que ni siquiera tuvo la cita final y la tentadora no ha llegado a participar en el debate final porque ellos no tuvieron nada tras el fin de su estancia en Villa Playa.

Como muchos espectadores del programa presentado por Sandra Barneda se han preguntado por ella, la influencer ha querido aclarar en su perfil de TikTok qué ha sido de su vida desde que se grabó esta sexta edición el pasado verano y ha revelado que tiene novio desde hace varios meses. Aunque no ha querido mostrar el rostro de su chico, sí que ha confesado que está muy feliz a su lado y que no esperaba tener una relación sentimental en este momento: "Yo no quería una relación, me encantaba estar sola, pero llegó don 'vamos a hablar las cosas', a tratarme bonito y a curarme el alma y me cambió los planes".