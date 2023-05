¡Bomba! Mario desvela que ya no está con Sheila y que se ha liado con Claudia: “No le voy a dar explicaciones a Javi”

El exnovio de Claudia Martínez se ha pronunciado sobre el romance de la extronista con el que fue su gran amigo, Mario González

Javi Redondo ha pasado de no querer hablar del tema a confesar cómo se siente en un directo en Instagram

Mario González ha soltado la bomba en 'Tentaciones After Show': tras dejar a la madre de su hijo, Sheila González, ha iniciado un romance con Claudia Martínez, la exnovia del que fue uno de sus grandes amigos en 'La isla de las tentaciones 5', Javi Redondo. En el programa de Mitele Plus ha explicado que no solo se han liado, sino que están conociéndose porque sienten algo más que simple atracción y que no han sido unos simples besos de fiesta en una discoteca.

Tras contar esta información, los espectadores de 'La isla de las tentaciones' han estado esperando la reacción de Javi Redondo, que no ha tardado en llegar a través de las redes sociales. En un primer momento, con un directo en Instagram en el que comentaba que no le dolía saber que Mario y Claudia se habían liado y que, incluso, se mostraba sorprendido de no haber sentido nada más. "Yo le decía a mi representante que no me raya ni nada, que estoy bien", decía el catalán en ese primer directo, en el que no quería confirmar si era cierto ese romance entre su examigo y su exnovia.

Unas horas después, siendo ya consciente de que Mario estaba diciendo la verdad y que está conociendo a Claudia más allá de una amistad, Javi reaparecía en sus stories para contarle a sus seguidores que iba a estar un tanto ausente de las redes sociales porque no se encontraba en su mejor momento tras lo ocurrido y que iba a refugiarse en el pádel, el deporte al que se ha dedicado profesionalmente en el pasado, y en sus amigos.

"No estoy descansando bien, ya os imaginaréis por qué, necesito unos días de descanso; esto no quiere decir esté mal, pero ahora no me apetece estar por aquí", le decía el catalán a sus fans, a los que les recordaba que les quería mucho y les agradecía su apoyo incondicional. Pese a su intención de olvidarse de las redes y del tema, Javi volvía a Instagram para hacer un directo con un amigo suyo y hablar sobre el inesperado romance de Mario y Claudia.

En ese segundo directo, se ha mostrado sorprendido de que Mario haya dicho que ya no son amigos, porque pese a reconocer que han estado últimamente "distanciados", siente que habían reconectado gracias a su paso por el pisito de 'Solos' hace un par de meses: "De él no me lo esperaba". Por otra parte, ha confesado que no le cuadran las fechas que da Mario, que en 'Tentaciones After Show' dijo que su primer beso con Claudia fue hace "unas dos semanas y media".

"Yo he dejado de ver a Claudia hace relativamente poco, aunque no fuéramos novios, y no creo que en tres semanas te enamores", ha comentado Javi, que también ha reconocido que no se esperaba que Mario y Claudia se liasen: "Esto no toca. Hay millones de tíos y tías, no me creo que te tengas que fijar en una persona que sabes que a mí me va a hacer daño. Es como si yo ahora me liase con la exnovia de Mario, no tiene ningún sentido".