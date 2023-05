Laura y Naomi se enzarzan en plató: "Me ves llorando, que estoy mal y te da igual"

Después de que Laura y Naomi se hicieran amigas en 'La isla de las tentaciones' , en el pasado debate salió a la luz que las cosas entre ellas ya no están del todo bien y es que a Naomi no le gustó nada saber que Laura tenía una buena relación con Keyla y este mal rollo se ha notado entre ellas cuando ha coincidido en el plató.

Mientras Laura se sinceraba con Sandra Barneda por los errores que cree que ha cometido durante su paso por el programa y se haya roto por completo al hablar de lo mal que se lo hizo pasar a Alejandro, Naomi ha reaccionado a esto en plató: "¿Estás así porque has visto sufrir a Alejandro o porque te ha caído 'hate?". Algo que no ha gustado nada a su compañera: "Naomi, no te voy a permitir que me hables así porque yo no te he hablado así en tu debate".