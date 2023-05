Naomi aclara cómo se lleva con Marina: "Nos distanciamos por movidas"

Pero sus seguidores se han interesado por saber cómo se lleva con el resto de sus compañeras, teniendo un especial interés por su relación con Marina López, que es muy amiga de Laura. "Nos llevamos bien, pero nos distanciamos por movidas, aunque no tengo nada en contra de ella", ha explicado Naomi, que añadía: "Por ejemplo, no me hablaba mucho con Marina, pero cuando estaba en el debate, Adrián me dijo que no puedo estar enfadada con Marina porque todo lo que dice me hace risa".