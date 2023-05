Saúl se emociona al abrir su corazón con Laura y Alejandro le interrumpe: “No me creo nada”

Saúl asegura que Laura es "la mujer que más ha amado en toda su vida"

Alejandro cree que Laura se fue a vivir con el tentador cuando ella estaba en casa de Naomi y vio que iba a volver con Adrián

Alejandro y Laura han vuelto a verse en el debate de 'La isla de las tentaciones', pero no lo han hecho solos, también ha estado Saúl para hablar de cómo está su relación con ella.

"Estaba muy tranquilo, pero al ver a Laura rota me ha entrado fatiga. No veo nada de malo que dentro de la isla se diera cuenta lo que se había dado cuenta de su pareja", ha dicho Saúl al entrar al plató y ver a una Laura completamente rota. "Pero eso me lo tenía que haber dicho a mí no a ti, eso no te surge de la noche de la mañana allí", ha reaccionado Alejandro ante esto y Laura ha explicado que "la mayoría me surgieron cuando me separé de ti".

Suso le ha preguntado al tentador si le da miedo que Laura haya repetido los patrones en sus relaciones y que le pueda pasar a él. "A mí no me da miedo, yo sé lo que hay, yo le he demostrado a ella que puede confiar en mí y yo a ella". Tras esto Sandra Barneda le ha pedido a Saúl que diga lo que siente a Laura.

"Es la mujer que más he amado en toda mi vida", ha comenzado diciendo Saúl y ha comenzado a emocionarse ante esto. Momento que ha aprovechado Alejandro para dejar claro que esto no le parece verdad: "Yo no me creo nada, sinceramente". "Te ha dejado hablar, ¿por qué le cortas? Deja que se explique, estaba hablando él", le ha dicho Laura, aunque Alejandro lo tiene claro: "Sigo confirmando que no van a llegar a ningún lado".