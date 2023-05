Yaiza sorprende con su opinión sobre Marina y aclara qué relación tiene con Manu

"Marina me tiene confundida, porque, por un lado, la he visto falsa en algunos aspectos y, por otro lado, la veo buena niña, incluso me cae bien y no tengo nada en contra de ella. Sé que hace las cosas de corazón ", ha asegurado la tatuadora en uno de sus directos, sorprendiendo a sus seguidores por estas palabras bonitas hacia la ya exnovia de Álex.

Pero, tras estos inesperados piropos, Yaiza ha vuelto a mostrarse crítica con el comportamiento de Marina: "No sabe bien lo que quiere, entonces hace daño a los de su alrededor; y le da igual mentir y hacer cosas que hagan daño, incluso cosas que puedan afectar a niveles de salud. Pero, bueno, no me ha hecho nada malo y no me llevo mal con ella".