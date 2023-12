Alba Casillas participará junto a su novio Rober en 'La isla de las tentaciones'

Y es que la participante de ‘La isla de las tentaciones’ no tuvo un paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que digamos muy bueno. No conseguía ser ella misma y el clima en el que se encontraba no era el que ella deseaba, por lo que tras una reunión con el programa decidió abandonar: “Estoy como ausente, no consigo ser yo al cien por cien y estoy agobiada”, declaraba Alba Casillas en aquel entonces.