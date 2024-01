El brutal estallido de Andrea abandonando la 'Ceremonia de solteros' y arremetiendo contra una pared

"Como se lo dé a Álvaro, me voy", anunciaba por lo bajo Andrea a sus compañeras. La participante se refería al collar que la soltera Mónica debía entregar al chico que más le gustase. "Se lo voy a dar a la persona con la que más he conectado. Me parece una persona madura y sobre todo sincera, que es lo más importante hoy en día", anunciaba entonces Mónica antes de poner su collar a Álvaro, quien además había recibido collares por parte de más solteras. El mayor temor de Andrea se había hecho realidad.