Así son las cinco parejas: de la confesión de María sobre su lío con Álvaro Boix al tatuaje de Andrea a Álvaro con su cara

Ambos se conocieron en la fiesta de una persona en común, Rober tuvo un flechazo y no paró hasta que ella se fijó en él y al principio reconoce que le costó “a nivel celos” que ella fuera conocida en las redes sociales . Además, reconocen que, aunque no hay celos enfermizos entre ellos si que tienen miedo de ver algunas situaciones con los solteros.

“Aunque te he fallado tres veces no pienso hacerlo más, estoy loco por ti ”, le asegura él antes de entrar en el programa.

Ella reconoce que tiene miedo de lo que pueda pasar: “Sabes que me muero”. “No me va a salir hacerte daño, espero que tú tampoco tengas sentimientos por nadie”, le dice él. David y María afirman que tuvieron una conexión que no se podía frenar cuando se conocieron en el programa: “Fue un poco amor a primera vista”. Cuando salieron no dieron el paso de formalizar la relación y fue cuando María tuvo un rollo con Álvaro Boix y él se lio con otra chica.