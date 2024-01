Andrea rompe a llorar en su conversación con Sandra Barneda: "Estoy hundida"

Álvaro rompe a llorar tras ver a Andrea conversar con Sandra Barneda y tomar la decisión de marcharse de ‘La isla de las tentaciones’

Andrea, a Sandra Barneda: “Estoy hundida. Álvaro me aseguró que no bailaría con nadie”

Álvaro: "La veo mal y me destroza"

Tras hacer las maletas e irse de Villa Montaña, Andrea ha tenido una conversación con Sandra Barneda en donde la presentadora ha intentado tranquilizar a la participante y entender el por qué de esa decisión tan impulsiva y poco premeditada. Estas imágenes se las ha enseñado Sandra a Álvaro en la hoguera. En ellas se ve a una Andrea desolada y resignada, muy clara con la decisión que había tomado. Posteriormente, ambos han tenido un fuerte cruce de palabras en la hoguera de confrontación que ha sido definitivo para poner fin a la relación.

“Estoy hundida. Álvaro me aseguró que no bailaría con nadie. Y en la primera noche me saca a una bailar. Yo no puedo ver así a mi primer amor bailar con alguien. Con ese gesto me lo ha dicho todo”, señalaba la todavía participante de ‘La isla de las tentaciones’. La presentadora intentaba tranquilizarla y hacerla ver que se tenía que pensar las cosas: “Es un gesto que entiendo que te pueda haber molestado, ¿pero tanto como para abandonar?”.

Álvaro rompe a llorar al ver las imágenes

Andrea ha sacado su lado más humano y le ha respondido a Sandra Barneda lo siguiente: “Es que, ¿sabes lo que pasa Sandra? Que estando aquí me he dado cuenta de que nuestra relación no es buena para ninguno de los dos. Estaba recuperando la confianza en él y he visto el principio de una película de terror y no me he querido meter”. Esto último ha hecho que Álvaro rompiese a llorar. “Cuando llegue no se va a encontrar a los gatos. Y no los va a ver ni a ellos ni a mí”, confesaba Andrea. Finalmente acabó decidiendo que sí se iba definitivamente tras ser preguntada por Sandra.