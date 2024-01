Andrea y Álvaro rompen y abandonan 'La isla de las tentaciones' tras una fuerte discusión en su hoguera de confrontación: “Qué asco me das”

Andrea, a Álvaro: “Ya no hay nada. Te lo has cargado todo”

Andrea le explica a Álvaro que Mónica es una de las tentadoras con quien más le molesta que tenga ‘feeling’: “La mosquita muerta”

Sandra Barneda, a Andrea y Álvaro: “Hay imágenes para vosotros”

Andrea y Álvaro tienen la primera hoguera de confrontación de ‘La isla de las tentaciones 7’. Una hoguera de confrontación posiblemente de las más tensas jamás recordadas desde que este reality comenzó sus andaduras. Ambos participantes se han visto las caras después de la gran bronca que tuvieron por Mónica cuando Álvaro la puso el collar que la otorgaba como su soltera favorita. Y por si fuera poco, en aquel programa también pudimos ver el abandono de Andrea durante la ceremonia de presentación de los tentadores.

Pues bien, la hoguera de confrontación, como bien les anunciaba Sandra Barneda antes de comenzar, resultaba de vital importancia que viesen las imágenes juntos “para entender lo que está pasando”. “Andrea y Álvaro, hay imágenes para vosotros”, apuntaba la presentadora. Los nervios por parte de ambos, sobre todo de Andrea, estaban a flor de piel. Y es que la participante quería ver cuanto antes las imágenes: “Va a aparecer algo o no. Por favor”.

Unas imágenes en las que se podía ver claramente a un Álvaro pasándoselo bien con Mónica. “Qué asco me das, me das asco”, le atacaba Andrea a Álvaro. “No he hecho nada”, aseguraba Álvaro. “¿Meterte el culo en la cara de una no es asco?”, respondía por su parte Andrea muy encendida y gritándole. Sandra les pidió que hablasen desde el corazón. En ese momento, Álvaro rompió a llorar, diciéndole a Andrea que en Villa Montaña nada más que ha pensado en ella y en el futuro.

“Ya no hay nada. Te lo has cargado todo. No sabes lo que me alegra haberme dado cuenta con 18 años. No me salen ni lágrimas”, le dijo Andrea cortándole. Andrea le ha explicado que Mónica, o como ella le llama, “la mosquita muerta”, es una de las tentadoras que más miedo le han dado y con quien más le ha molestado desde el principio que Álvaro tuviera afinidad y pudiera llegar a algo. A Andrea le molestó cuando Mónica dijo que no valoraba a Álvaro y este no la defendió. “Me trataste como una mierda delante de todo el mundo siendo tu pareja de dos años”, señaló Álvaro.

Sandra Barneda le ha preguntado a Andrea si cree que será capaz de perdonar a Álvaro: “Perdonarle sí, pero nuestra relación no es sana. Ahora voy a levantar la cabeza por fin”. Finalmente, Sandra ha dado por finalizada la hoguera de confrontación, no sin antes preguntar a Andrea cómo quiere abandonar ‘La isla de las tentaciones’, sola, con Álvaro o con un nuevo amor: “Sola, está claro”. Esta respuesta da por terminada la relación de ambos participantes. “Desde este momento ya no sois pareja”, sentenciaba Sandra.

Álvaro se ha mostrado muy triste tras esta decisión: “Que tu pareja de dos años, por sus inseguridades, por sus miedos… al igual que lo está haciendo conmigo, le va a pasar con la siguiente pareja que conozca...”. Andrea ha abandonado ‘La isla de las tentaciones’ sola y posteriormente lo ha hecho Álvaro de la misma manera. Con ello, ambos participantes ponen punto y final a su corta experiencia en ‘La isla de las tentaciones’.

Álvaro ve las imágenes de Andrea

Como pudimos ver en la anterior hoguera del estreno de ‘La isla de las tentaciones 7’, Sandra Barneda enseñó las imágenes tan solo a uno de los chicos el cual tenían que elegir entre ellos. Borja fue el elegido y tras ver todo lo que tenía que ver junto al resto de sus compañeros, Sandra mandó a todos regresar a Villa Playa. A todos menos a uno, a Álvaro.

Cuando Sandra le preguntó por qué creía que estaba ahí, la todavía pareja de Andrea sospechaba que fuese porque se había dejado llevar y por eso Andrea había pedido una hoguera de confrontación. “No creo que tenga motivos para pedirla. No he hecho nada. He sido totalmente yo y la he respetado en todo momento”, apuntaba Álvaro.

Tras esta declaración, Álvaro vio las imágenes que había para él, en donde se veía a una Andrea muy encendida y resignada en Villa Montaña: “Como saque yo… arde esto. Me voy a ir”, para posteriormente coger la maleta e irse de la villa. Álvaro se sentía muy mal tras ver las imágenes, sin comprender absolutamente nada.

La conversación que Sandra Barneda tuvo con Andrea

Tras esta decisión de Andrea, Sandra Barneda habló con ella para ver si se pensaba todo mucho mejor y esta conversación ha podido ser vista por Álvaro. “Con ese gesto me lo ha dicho todo”, señalaba Andrea a Sandra. “Estaba recuperando la confianza en él... Cuando llegue no se va a encontrar ni a los gatos…”, aseguraba Andrea entre lágrimas. Lágrimas también compartidas por Álvaro, que visualizaba las imágenes con tremenda pena y resignación.

Andrea irrumpe en la hoguera y rompe la pulsera

Antes de comenzar la hoguera de confrontación, Andrea ha entrado en la hoguera visiblemente cabreada y se ha ido directa a Álvaro: "¿Ya has entrado con cara de 'cachorrito'?". Andrea quería saber antes de ver las imágenes qué había hecho Álvaro. "Me he dejado llevar y he jugado a los juegos", le ha respondido Álvaro. Además, le ha contado que también ha tenido una cita. "Yo no la he tenido, lo he pasado llorando", ha contestado Andrea.