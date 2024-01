Esas palabras la han afectado hasta el punto de encerrarse en su habitación y dejar de disfrutar de las fiestas en Villa Montaña. Sobre esta situación ha hablado en Instagram tras la emisión del tercer episodio: "Mi cabeza me jugó una mala pasada e iba adelantada a lo que realmente estaba pasando pero así es la isla y así también es la vida real. Los miedos te vienen de golpe y los sentimientos estaban a flor de piel. Mi paso por la 'LIDLT 6' me pasó más factura de lo que pensaba y al llegar a Villa montaña me di cuenta de que lo que más necesitaba era sanar todos los meses en los que me sentí tan incomprendida".