La desesperación de María en su primera hoguera con las imágenes de David: “En verdad, mi novia no está en mi cabeza…”

María está atravesando un momento muy complicado en ‘La isla de las tentaciones’

Suena la ‘Luz de la tentación’ en Villa Montaña: así ha reaccionado María

María, tras ver las imágenes en la hoguera: “Se fue a un bolo con Valeria y le dije, David, ojo. Y me dijo que no había hecho nada”

Las chicas han protagonizado su primera hoguera de esta séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’. María ha sido la primera en dar el pistoletazo la salida. Antes de visualizar las imágenes, ya adelantaba algunas cosas que le podían molestar: “Conexión o ver cosas de David que pueden hacerle caer. Con Zaira, por ejemplo”.

En las imágenes se ha visto a un David con mucha complicidad… pero no precisamente con Zaira, sino con Valeria. De hecho, esta tentadora, una de las últimas en entrar, le preguntaba en la piscina a David si le había contado a María que le dio un beso. David se lo negó, aunque posteriormente en la habitación se le veía afirmando a uno de los chicos que sí estaba con María cuando hizo eso (aunque no se sabía mucho en qué contexto lo decía).

Esto ha provocado que María estallase: “¡Se fue a un bolo con esa (Valeria) y le dije David, ojo! Y según él, nada. ¿Y ahora dice que le ha dado un beso?”. Y es que en ese momento en el que supuestamente hizo eso David, él y María estaban juntos. “¡Que se pire para su casa! ¿Me tengo que poner así en la primera hoguera ya?”, gritaba María. Según le ha contado a Sandra, si eso lo hubiera sabido, no le habría perdonado y no habría acudido a ‘La isla de las tentaciones’.

“Si se ha dado un beso con Valeria me ha traicionado. ¿Para qué me hace venir aquí?”, ha señalado María entre lágrimas. “No me merezco que me fallen”, ha añadido. Además, ha contado a lágrima viva que ha aguantado muchísimo desde el principio, soportando críticas de muchos lados y ella es la que ha tirado siempre del carro.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Había más imágenes para María en donde se veía a David mostrando gran complicidad con Zaira. Pero lo definitivo ha sido cuando se ha visto a David afirmando que María no está en su cabeza, algo que ni las propias tentadoras se lo creían: “¿En serio?”, le preguntaban. Tras esto, a María le han entrado muchas dudas de si David está realmente enamorado de ella o no.

María está destrozada: “Lo estoy pasando muy mal”

Y es que María no lo está pasando muy bien que digamos en lo que lleva hasta ahora de programa: “Estoy destrozada. Lo estoy pasando muy muy mal aquí. No estoy mentalmente bien para afrontar esta experiencia. Me hizo mucho daño lo de Valeria que pasó fuera. Siento que no puedo estar aquí”.

Sandra Barneda le ha transmitido su opinión: “Creo que tú mejor que nadie has venido para encontrar la verdad. Sabías que no iba a ser una experiencia fácil para ti, pero tienes que ser fuerte. Lo otro sería engañarte. ¿No crees que David se está poniendo a prueba porque es parte de esta experiencia?”. Además, le ha aconsejado que disfrute y le ha dicho que intente encontrar su fuerza.