Ana y Mariona se rompen al ver los íntimos acercamientos de sus parejas con las solteras: “Se me ha roto todo”

“No me gustan esas cosas, me dan vergüenza. Besos en el cuello sin estar jugando, en el jacuzzi no te lo paso. Me he quedado en ‘shock’ porque no me esperaba que fuera con Andrea, me preocupa que puedan tener más conexión”, explicaba Ana a Sandra Barneda y según iba viendo más imágenes más mostraba su dolor: “¡No puedo ver más! Me da igual suficiente. Me duele que no me esté respetando y que no se esté acordando de mí, de que puedo ver eso y me va a molestar. Confiaba mucho en él, se les está yendo de las manos, al mío por lo menos. Estas cosas yo ya no las paso, se me ha roto todo”.