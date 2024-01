Niko no entiende el enfado de Ruth y enseña en la hoguera el objeto de su novia que siempre lleva encima

Borja está "preocupado" por si el acercamiento entre Ana y Napoli va a más, pero más le han dolido las palabras de su novia

Inédito | Ruth habla sobre Niko: “Yo a los mosquitos muerto los aplasto”

Los chicos se han enfrentado a su segunda hoguera. Borja y Niko se han quedado impactados escuchando declaraciones de sus novias, Ana y Ruth, en las que se evidencia que están muy decepcionadas con ellos y que incluso se plantean abandonar solas ‘La isla de las tentaciones’. La reacción de los chicos fue de sorpresa a la par que de pesar.

Borja fue el primero de los dos en afrontar las imágenes de su pareja. Él había sido el único del grupo que había visto algunas al haber sido elegido por sus compañeros en la primera hoguera para hacerlo. En ella se dio cuenta que Napoli está intentando conquistar a su novia, así que no le gustó nada ver que el acercamiento ha ido a más.

“De hecho, hasta ella ha ido a buscarle. Eso no me ha molado un pelo. Creo que puede ir a más y me asusta mucho. Es la primera vez que veo complicidad. He visto que está a gusto, está cómoda y eso ya es difícil en Ana”, reaccionaba el participante. Pero lo que terminó de rematarle fue escuchar a su novia decir que se plantea irse sola.

“Las palabras me han matado. Que se esté replanteando venir a la hoguera final y que no se vaya conmigo, ¿pero qué flipa? ¿Qué me estás contando? Yo no me lo he replanteado ni un segundo. Ahí me ha tocado la moral y veremos, porque no todo es un beso. Soy muy orgulloso. Creo que mi mayor defecto es ser rencoroso y esas palabras a mí me han tocado el orgullo”, expresaba Borja.

El participante tiene claro que sus imágenes con las solteras deben de haber molestado a Ana y consideraba que igual era éste el motivo de su acercamiento con el italiano, pero advertía: “Igual en la hoguera final el que le manda a paseo soy yo”, sentenciaba.

Niko, roto por las palabras de Ruth

Pero sin duda el que más desubicado se ha quedado ha sido Niko viendo lo que Ruth está opinando de lo que hace en Villa Playa. Todos consideran que es él quien más se corta en participar en juegos o en acercarse a las solteras. Por eso tanto Niko como sus compañeros se sorprendieron de que Ruth esté molesta.

“He barajado todas las opciones. La única que se queda en mi mente es ‘Te vas a ir sola’. Me voy a quitar el anillo de Niko. Lo que él está haciendo conmigo, lo voy a hacer yo con él”, escucharon los chicos decir a Ruth. Todo fueron caras de sorpresas y Niko terminó por enfadarse.