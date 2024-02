Noami Asensi y Makoke se solidarizan con Ruth: "La imaginación es el peor enemigo"

Solo bastaron unos pocos segundos y unos comentarios de sus compañeras para que su imaginación la hiciera creer que se trataba de Niko, su novio y fue allí cuando declaró entre lágrimas que deseaba volverse a su casa. “Lo siento muchísimo, pero yo me quiero ir a mi casa, yo no puedo pertenecer a este grupo. Me está sobrepasando la situación, no quiero ni saberlo, mi mente ha colapsado, no puedo. No sé si puede ser él y me molesta muchísimo que mi cuerpo no quiera creer o que esté llegando a pensar que pueda ser él”, sentenció.