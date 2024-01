Los acercamientos entre Ana y Napoli continúan en Villa Montaña: “¿Alguna vez has tenido el deseo de besarme?”

Ana y Napoli siguen acercando posturas en ‘La isla de las tentaciones’ . Y de qué manera. En la fiesta que han hecho las chicas por la noche en Villa Montaña , el participante italiano no ha dudado en tirar en un momento dado a Ana a la piscina bien agarrado a ella. Pero hay algo raro que ha notado Napoli.

“¿Estás nerviosa?”, le ha preguntado a Ana. “No estoy nerviosa, estoy manteniendo distancia” , ha apuntado la pareja de Borja. Napoli no ha entendido mucho esta respuesta: “Distancia, ¿por qué? Yo no te voy a besar”. Ana ha señalado que eso ya lo sabe y ha procedido a salir de la piscina, porque según ella, tenía frío. Napoli ha abrazado a Ana muy cariñosamente.

“No entiendo quién soy yo para ti aquí todavía…”, ha dicho Napoli, muy confuso. Ana le ha contestado que no puede decir nada. El italiano le ha preguntado si alguna vez ha tenido el deseo de besarle o ha sentido que quería hacerlo. Ana ha dicho lo siguiente: “No”. Algo que ha descuadrado al italiano, puesto que si con alguien se ha mostrado receptiva Ana entre todos los tentadores que hay es con él y con quien más se ha soltado de todos. Pero eso no quiere decir que no sea fiel a sus sentimientos y a su pareja.