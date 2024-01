El visionado de emergencia 'dinamita' todo en ‘Villa Montaña’ y colapsa a Ruth: "Yo me quiero ir"

Sandra Barneda irrumpe en ‘Villa Montaña’ para mostrar a las chicas unas imágenes que lo cambian todo

Las chicas pueden ver cómo una de sus parejas ha mantenido relaciones sexuales, pero no saben cuál de ellos ha sido

Ruth estalla al pensar que puede ser Niko y se plantea marcharse del programa: “Mi mente ha colapsado”

La ‘Luz de la tentación’ no paraba de sonar en ‘Villa Montaña’ ante la sorpresa de las chicas sin saber lo que estaba pasando y tras esto Sandra Barneda irrumpía con la ‘tablet’ en la mano y un claro mensaje: “Chicas, visionado de emergencia, solteros, necesito que me dejéis a solas con ellas”.

Las chicas se quedaban de piedra al escuchar estar palabras y Sandra les explicaba lo que estaba sucediendo: “Debido a la gravedad de lo sucedido nos hemos visto en la obligación de activar el visionado de emergencia, en esta ‘tablet’ hay unas imágenes que van a marcar un antes y un después en vuestra prueba de amor y estoy convencida de que os van a empujar a una lucha contra la tentación mucho más complicada de lo que habéis vivido hasta ahora. Chicas, hay imágenes para vosotras”.

Momento en el que Ruth se mostraba muy preocupada, al no haber podido ver imágenes de Niko en la hoguera porque había sido congelada por los chicos: “Sabía que era yo la vetada porque soy la de la alarma roja. Porque si no, no tiene sentido, ¿para qué me congelan?”

En las imágenes de este visionado de emergencia las chicas podían ver cómo alguno de los chicos desataba la pasión bajo las sábanas con alguna de las tentadoras, pero sin poder identificar a cuál de ellos pertenecían, pese a que todas intentaban identificar algún detalle que les diera alguna pista, pero no llegaban a conseguirlo.

“No nos hagan esto”, entonaba Ruth mientras el resto de las chicas se unían a ella: “No, por Dios”. “Las imágenes que vi de tu novio no parece el mismo cuarto”, decía María a Marieta y esta terminaba descartando que fuera Álex: “Entonces el mío no es”. Y reflexionaba algo más: “Creo que la de David no es y que puede ser Niko”.

Algo que escuchaba Ruth completamente rota: “Lo siento muchísimo, pero yo me quiero ir a mi casa, yo no puedo pertenecer a este grupo. Me está sobrepasando la situación, no quiero ni saberlo, mi mente ha colapsado, no puedo. No sé si puede ser él y me molesta muchísimo que mi cuerpo no quiera creer o que esté llegando a pensar que pueda ser él”.

Al ver en esta situación a Ruth, Marieta no podía evitar las lágrimas: “Me da mucha pena que le pase esto, no sabe lo que vale esta persona. Se merece un amor tan bonito… que como sea su novio, es que no se merece ni haberla conocido, de verdad”.

Y tras esto, Sandra Barneda se dirigía directamente a Ruth al ver el mal momento por el que estaba pasando: “No es el momento de sacar conclusiones, apóyate en tus compañeras, suelta todo lo que tengas que soltar porque cuando termine esta aventura te aseguro que serás una nueva Ruth, así que fuerza”. Y lanzaba un mensaje para todas: “Muy pronto descubriréis quiénes son los protagonistas. Hasta entonces manteneros unidas y aprovechad para conocerlos mejor, para conocer vuestros mayores miedos y a los chicos”.

